इंदौर : होटल के कमरे में मिली महिला की लाश, साथ आया व्यापारी फरार

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पुलिस के अनुसार सोनाली सुबह एक पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल के साथ होटल पहुंची थी। दोनों ने वहां एक कमरा किराए पर लिया था। शाम के समय कारोबारी कमरे से अकेला बाहर निकल गया। इसके बाद जब होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।कमरे में प्रवेश करने पर महिला बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिली और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। प्रारंभिक दृष्टि में जहर खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से फरार कारोबारी की तलाश की जा रही है।