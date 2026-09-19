इंदौर: इंदौर में राहुल की मौजूदगी का विरोध, रात को सड़कों पर लगे झूठ की गूंज के होर्डिंग

इंदौर में शनिवार को राहुल गांधी ‘छात्रों की गूंज’ में शामिल होने वाले हैं। इस आयोजन के विरोध में शहर में शुक्रवार रात कई मार्गों पर होर्डिंग और पोस्टर लग गए। इनमें राहुल गांधी की अब तक की गई रैलियों का जिक्र किया गया है।

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होर्डिंग किसने लगाए, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। होर्डिंग में ‘छात्रों की गूंज’ के 40 दावों के पर्दाफाश का जिक्र किया गया है। इन होर्डिंग में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। होर्डिंग में राहुल गांधी के दो फोटो के साथ चार रैलियों की पड़ताल का दावा किया गया है।

100 से ज्यादा होर्डिंग

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के विरोध में इंदौर में 100 से ज्यादा होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर चर्चा है। राहुल गांधी के विरोध को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर में इस तरह विरोध की परिपाटी नहीं रही है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध के पीछे भाजपा का हाथ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा राहुल गांधी की लोकप्रियता से बौखला गई है और देश के युवाओं का वे नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को राहुल गांधी का फोबिया हो गया है।

आपको बता दें कि इंदौर में राहुल गांधी की शनिवार को सभा है। एक लाख से ज्यादा युवाओं ने इस आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोजन स्थल पर बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ डोम भी बनाए गए हैं।