इंदौरः राहुल गांधी के लिए एयरपोर्ट से विजय नगर तक लगेंगे स्वागत मंच, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

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राहुल गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम

एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद लवकुश चौराहा, एमआर-10 चौराहा, विजय नगर चौराहा और रेडिसन होटल के समीप स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वे रेडिसन होटल पहुंचेंगे। शाम लगभग 5 बजे वे रीजनल पार्क के सामने स्थित भारत जोड़ो मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर करीब साढ़े तीन घंटे बिताएंगे, जिसमें से मंच पर उनकी उपस्थिति लगभग एक घंटे की रहेगी। इसके उपरांत रात 9 बजे वे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विज्ञापन



सुरक्षा एवं पुलिस निर्देश

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित स्थलों पर ही वाहन पार्क करने तथा परिवर्तित मार्गों का ही प्रयोग करने का आग्रह किया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निजी वाहन लाने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद लवकुश चौराहा, एमआर-10 चौराहा, विजय नगर चौराहा और रेडिसन होटल के समीप स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वे रेडिसन होटल पहुंचेंगे। शाम लगभग 5 बजे वे रीजनल पार्क के सामने स्थित भारत जोड़ो मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर करीब साढ़े तीन घंटे बिताएंगे, जिसमें से मंच पर उनकी उपस्थिति लगभग एक घंटे की रहेगी। इसके उपरांत रात 9 बजे वे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित स्थलों पर ही वाहन पार्क करने तथा परिवर्तित मार्गों का ही प्रयोग करने का आग्रह किया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निजी वाहन लाने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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इंदौर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 19 सितंबर को आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे राहुल गांधी शहर में लगभग सात घंटे व्यतीत करेंगे। वे दोपहर 1.30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी अगवानी करेंगे। इसके पश्चात एयरपोर्ट से रेडिसन होटल के मार्ग में पांच विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा डायवर्शन प्लान जारी किया गया है, जो दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा।