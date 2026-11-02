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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- कान्ह नदी सुधार पर प्रस्तुतीकरण, आरएसएस की बैठक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 02 Nov 2026 08:07 AM IST

सार इंदौर में आज आरएसएस की तीन दिवसीय कार्यकारी मंडल बैठक शुरू हो रही है जिसमें संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कान्ह नदी शुद्धिकरण पर विशेष प्रस्तुतीकरण होगा।

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