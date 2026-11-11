इंदौर की बड़ी खबरें: देपालपुर ने रचा इतिहास, कांग्रेस नेता गिरफ्तार और एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Wed, 11 Nov 2026 05:06 PM IST
सार
स्वच्छता मॉडल से देपालपुर देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना। अस्पताल में मारपीट मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गिरफ्तार हुए। अबूधाबी फ्लाइट डेढ़ घंटे देरी से उड़ी, मंडियों में मुहूर्त के सौदे शुरू हुए तथा छठ पर ट्रेनों में भारी भीड़ रही।
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विस्तार
1. आखिरकार इंदौर का पड़ोसी शहर देपालपुर कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर दूसरे स्थान पर रहा। स्वच्छत भारत मिशन ने देपालपुर की इंदौर के साथ जोड़ी जमाई थी। इंदौर तो सफाई में सिरमौर है ही, लेकिन इस बार देपालपुर का नाम भी सफाई में देशभर में रोशन करवा दिया।
पूरी खबर पढ़ेंः स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 26: इंदौर के स्वच्छता मॉडल से चमका देपालपुर, देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर; मिला अवार्ड
2. इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बच्चे की देखभाल को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया ने मारपीट की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
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पूरी खबर पढ़ेंः अस्पताल में दो पक्षों के बीच मारपीट, कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया के खिलाफ क्यों हुआ मामला दर्ज?
3. इंदौर से अबूधाबी जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी और इमिग्रेशन समस्या के कारण डेढ़ घंटे देरी से रवाना हुई। निरस्त होने की खबर पर यात्रियों ने हंगामा किया, लेकिन समस्या ठीक कर विमान 10 बजे रवाना कर दिया गया।
पूरी खबर पढ़ेंः इंदौर से अबूधाबी की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, डेढ़ घंटे बाद हुई रवाना
4. दीपावली के बाद इंदौर की मंडियों में नए कारोबारी साल की शुरुआत मुहूर्त के सौदों के साथ हो रही है। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत किसान और व्यापारी पूजा-अर्चना कर नीलामी के सौदे कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में बुधवार को मुहूर्त के सौदे हुए।
पूरी खबर पढ़ेंः दीपावली के बाद इंदौर में खुली मंडियां, शुभ मुर्हूत में हुए नए सौदे
5. छठ पर्व पर उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। पटना रूट की ट्रेनों में सबसे ज्यादा वेटिंग है। ट्रेनों के साथ बसों में भी सीटें फुल हो रही हैं। यात्री अलग-अलग ट्रेनों में टिकट बुक कर घर पहुंच रहे हैं।
पूरी खबर पढ़ेंः दीपावली के बाद अब छठ पर्व के कारण दस से ज्यादा रुटों पर ट्रेनों में भीड़, इंदौर-पटना ट्रेन में वेटिंग
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2. इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बच्चे की देखभाल को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया ने मारपीट की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
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5. छठ पर्व पर उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। पटना रूट की ट्रेनों में सबसे ज्यादा वेटिंग है। ट्रेनों के साथ बसों में भी सीटें फुल हो रही हैं। यात्री अलग-अलग ट्रेनों में टिकट बुक कर घर पहुंच रहे हैं।
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