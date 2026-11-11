इंदौर की बड़ी खबरें: देपालपुर ने रचा इतिहास, कांग्रेस नेता गिरफ्तार और एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

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2. इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बच्चे की देखभाल को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया ने मारपीट की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।3. इंदौर से अबूधाबी जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी और इमिग्रेशन समस्या के कारण डेढ़ घंटे देरी से रवाना हुई। निरस्त होने की खबर पर यात्रियों ने हंगामा किया, लेकिन समस्या ठीक कर विमान 10 बजे रवाना कर दिया गया।4. दीपावली के बाद इंदौर की मंडियों में नए कारोबारी साल की शुरुआत मुहूर्त के सौदों के साथ हो रही है। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत किसान और व्यापारी पूजा-अर्चना कर नीलामी के सौदे कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में बुधवार को मुहूर्त के सौदे हुए।5. छठ पर्व पर उत्तर भारत जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। पटना रूट की ट्रेनों में सबसे ज्यादा वेटिंग है। ट्रेनों के साथ बसों में भी सीटें फुल हो रही हैं। यात्री अलग-अलग ट्रेनों में टिकट बुक कर घर पहुंच रहे हैं।