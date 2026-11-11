Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Congress spokesperson assaults staff after child gets burnt in hospital, police register case.

इंदौर: अस्पताल में दो पक्षों के बीच मारपीट, कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया के खिलाफ क्यों हुआ मामला दर्ज?

Wed, 11 Nov 2026 03:45 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 03:45 PM IST
सार

इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में बच्चे की देखभाल को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया ने मारपीट की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
Congress spokesperson assaults staff after child gets burnt in hospital, police register case.
घटना का सीसीटीवी फुटेज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक अस्पताल में हुए विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस फुटेज और शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, सुमित हार्डिया का बच्चा नहाते समय अचानक जल गया था। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए क्षेत्र के एक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। इसी दौरान बच्चे की देखभाल को लेकर सुमित हार्डिया की पत्नी से कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखती हैं। इसी बात को लेकर अस्पताल में कहासुनी शुरू हो गई।

विज्ञापन


पढे़ं:  महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से हलचल, साध्वी हर्षानंद बोलीं- दोषी हैं तो पद से हटाओ

विज्ञापन
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि विवाद की जानकारी मिलने पर लोकेश हार्डिया भी अस्पताल पहुंच गए। यहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान लोकेश हार्डिया ने मारपीट की। अस्पताल में हुए इस घटनाक्रम के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में भी मारपीट का घटनाक्रम दिखाई देने की बात कही जा रही है। शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र नगर पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विवाद की वास्तविक वजह, मारपीट के दौरान मौजूद लोगों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed