एयरपोर्ट पर हंगामाः इंदौर से अबूधाबी की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, डेढ़ घंटे बाद हुई रवाना

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विमान सेवा को लेकर यात्रियों को जब प्रारंभिक तौर पर उड़ान निरस्त होने की सूचना दी गई तो हवाई अड्डे पर अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई। इस घोषणा से यात्रा कर रहे लोग अत्यधिक आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके चलते कुछ समय के लिए परिसर में हंगामे का माहौल बन गया।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों ने विमान की कमियों को दूर करने का कार्य तुरंत प्रारंभ किया। खराबी पूरी तरह ठीक होने के पश्चात विमान को उड़ान भरने की हरी झंडी दी गई। एयरपोर्ट के पीआरओ रामस्वरूप यादव ने पुष्टि की कि तकनीकी दिक्कतों के निवारण के बाद विमान को सुबह 10 बजे अबूधाबी के लिए सफलतापूर्वक रवाना कर दिया गया।