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एयरपोर्ट पर हंगामाः इंदौर से अबूधाबी की फ्लाइट में आई तकनीकी दिक्कत, डेढ़ घंटे बाद हुई रवाना

Wed, 11 Nov 2026 02:11 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Wed, 11 Nov 2026 02:11 PM IST
सार

इंदौर से अबूधाबी जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी और इमिग्रेशन समस्या के कारण डेढ़ घंटे देरी से रवाना हुई। निरस्त होने की खबर पर यात्रियों ने हंगामा किया, लेकिन समस्या ठीक कर विमान 10 बजे रवाना कर दिया गया।

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इंदौर एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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इंदौर से अबूधाबी के लिए रवाना होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बुधवार को अचानक तकनीकी समस्या आ गई। निर्धारित समय सुबह 8.30 पर उड़ान भरने की तैयारी के बीच विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके साथ ही इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी कुछ समस्याएं देखने को मिलीं।
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निरस्त होने की खबर से हंगामा
विमान सेवा को लेकर यात्रियों को जब प्रारंभिक तौर पर उड़ान निरस्त होने की सूचना दी गई तो हवाई अड्डे पर अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई। इस घोषणा से यात्रा कर रहे लोग अत्यधिक आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसके चलते कुछ समय के लिए परिसर में हंगामे का माहौल बन गया।
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10 बजे रवाना हुआ विमान
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों ने विमान की कमियों को दूर करने का कार्य तुरंत प्रारंभ किया। खराबी पूरी तरह ठीक होने के पश्चात विमान को उड़ान भरने की हरी झंडी दी गई। एयरपोर्ट के पीआरओ रामस्वरूप यादव ने पुष्टि की कि तकनीकी दिक्कतों के निवारण के बाद विमान को सुबह 10 बजे अबूधाबी के लिए सफलतापूर्वक रवाना कर दिया गया।
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