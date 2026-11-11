इंदौर: दीपावली के बाद अब छठ पर्व के कारण दस से ज्यादा रुटों पर ट्रेनों में भीड़, इंदौर-पटना ट्रेन में वेटिंग

दीपावली के बाद अब छठ पर्व के कारण इंदौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटिंग इंदौर से पटना जाने वाली ट्रेन में है। नौकरी और व्यापार के सिलसिले में कई लोग इंदौर और आसपास के शहरों में उत्तर भारत के अलग-अलग शहरों से आकर रहते हैं। वे छठ पर्व पर अपने घर जाकर त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। कई यात्री अलग-अलग ट्रेनों में टिकट बुक कर अपने घर पहुंच रहे हैं।

दिल्ली और पटना रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल हैं। पिछले बुधवार को इंदौर से रवाना हुई पटना ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ने के लिए कई यात्री आपातकालीन खिड़की से भीतर जाने की जद्दोजहद करते नजर आए। आज भी इंदौर से रवाना होने वाली ट्रेन में वेटिंग 100 के पार पहुंच गई है। लोग हर हाल में छठ पर्व अपने पैतृक शहर या गांव में मनाना चाहते हैं। इस कारण बसों में भी आसानी से टिकट नहीं मिल रहे हैं।

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इसके अलावा दीपावली पर जो लोग इंदौर आए थे, वे भी अब वापस लौट रहे हैं। इस कारण मुंबई और पुणे जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग चल रही है। इंदौर से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में लोग भोपाल या दूसरे शहरों से कन्फर्म टिकट बुक करा रहे हैं। बुधवार के बाद इंदौर से पटना जाने वाली ट्रेन 13 नवंबर को रवाना होगी। उस ट्रेन में भी स्लीपर कोच में करीब 100 की वेटिंग चल रही है।

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इंदौर में रहते हैं 50 हजार से ज्यादा परिवार

इंदौर में पूर्वांचल से नाता रखने वाले 50 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये लोग नौकरी और व्यापार के सिलसिले में इंदौर आए थे और यहीं बस गए। ज्यादातर परिवार अब इंदौर में भी छठ पर्व मनाने लगे हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर, विजय नगर और बाणगंगा क्षेत्र में बिहार से आए परिवार रहते हैं। इन इलाकों में छठ पर्व के लिए कुंड भी बनाए जाते हैं।