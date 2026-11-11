इंदौर: दीपावली के बाद इंदौर में खुली मंडियां, शुभ मुर्हूत में हुए नए सौदे

इंदौर में दीपावली त्योहार के बाद मंडियां खुलने पर मुहूर्त में सौदे करने की परंपरा बरसों पुरानी है। उपज मंडी में बुधवार को सौदे हुए, जबकि छावनी अनाज मंडी में गुरुवार को सौदे होंगे। व्यापारी दीपावली के बाद नए कारोबारी वर्ष की शुरुआत भी मानते हैं।



इंदौर कृषि उपज मंडी में बुधवार को किसान और व्यापारी एकत्र हुए। मंडी के गेट से गाजे-बाजे के साथ सभी मंडी प्रांगण में पहुंचे। इसके बाद बैलगाड़ी का पूजन किया और नीलामी के सौदे किए। इसके बाद दीपावली मिलन समारोह में किसानों और व्यापारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। फिर कन्या भोज के बाद प्रसादी का वितरण किया गया।

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सराफा व्यापारियों ने मंगलवार को ही मिलन समारोह के दौरान बही लेखन के साथ मुहूर्त के सौदे किए। ये सौदे मुहूर्त में सुबह साढ़े 9 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक हुए।कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधि व प्रतिनिधि संस्थानों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे अौर उन्होंने व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।

सियागंज और संयोगितागंज मंडी में गुरुवार को होंगे सौदे

इंदौर की सियागंज और संयोगितागंज मंडी में गुरुवार को मुहूर्त के सौदे होंगे। सियागंज में दोपहर में महालक्ष्मी पूजन होगा, जिसके बाद सौदे किए जाएंगे। वहीं, सियागंज में तिलहन संघ के व्यापारी पहले महालक्ष्मी पूजन करेंगे। इसके बाद 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे और मुहूर्त में सौदे किए जाएंगे। इस दौरान मंडी में सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहेंगे।