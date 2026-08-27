इंदौर: त्योहार आते ही 34 भिक्षुकों को पकड़ा, भीख मांगने वालों के साथ देने वालों पर भी गिरेगी गाज

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अगस्त माह के दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त 34 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर उज्जैन भेजा जा चुका है। अभियान के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा के अनुसार, रेस्क्यू किए गए लोगों को प्रक्रिया के तहत गाड़ी अड्डा स्थित रैन बसेरा (शेल्टर होम) में रखा जाता है और फिर शहर या शहर के बाहर की संस्थाओं में उनमें सुधार के लिए भेजा जाता है।10 अगस्त: 117 अगस्त: 520 अगस्त: 722 अगस्त: 1024 अगस्त: 725 अगस्त: 4विभाग की टीमें रोज सुबह से रात तक प्रमुख धार्मिक स्थलों और चौराहों की सख्त निगरानी कर रही हैं। प्रमुख मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, बड़ा गणपति, कांच मंदिर आदि शामिल हैं। वहीं प्रमुख चौराहे व बाजारों में राजबाड़ा, पलासिया, विजय नगर, भंवरकुआं, गीता भवन, एमआर-9 आदि शामिल हैं।इस बार अभियान की रणनीति में बदलाव किया गया है। भिक्षा मांगने वालों के साथ-साथ अब भीख देने वाले लोगों पर भी सख्त निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में रेस्क्यू किए गए लोगों की काउंसिलिंग की जा रही है ताकि वे मुख्यधारा में लौट सकें। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति बार-बार भिक्षावृत्ति करता पकड़ा जाता है, तो उस पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग अब भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भी प्रशासन के द्वारा भीख देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। देश में पहली बार इस तरह की कार्रवाई इंदौर से शुरू की गई जो अब अलग-अलग जिलों में लागू की जा रही है।