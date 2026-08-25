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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News: Apna Dal steps up activity in Madhya Pradesh; appoints 31 office-bearers and plans to field candi

Indore News: ंमध्य प्रदेश में अपना दल ने बढ़ाई सक्रियता, 31 पदाधिकारी किए नियुक्त, चुनाव में देगी टिकट

Wed, 26 Aug 2026 06:01 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 26 Aug 2026 06:01 AM IST
सार

 मध्य प्रदेश में अपना दल (एस) ने संगठन विस्तार के साथ राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 31 पदाधिकारियों की घोषणा कर संगठन को नई जिम्मेदारियां दी हैं।चुनावों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में जुट गया है। 

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Indore News: Apna Dal steps up activity in Madhya Pradesh; appoints 31 office-bearers and plans to field candi
मध्य प्रदेश विधानसभा भवन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अपना दल (एस) ने मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी और नगरीय निकाय चुनावों में भी उम्मीदवार खड़े कर सकता है, हालांकि यह दल एनडीए के घटक दल की भूमिका में ही रहेगा। अपना दल (एस) ने प्रदेश में 31 पदाधिकारियों की घोषणा के साथ मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार किया है।
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पार्टी की ओर से प्रदेश संगठन और विभिन्न मंचों में नई जिम्मेदारियों की घोषणा के बाद पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की सहयोगी है और वर्ष 2014 से इस गठबंधन का हिस्सा रहते हुए आगे भी सहयोग की भूमिका को मजबूती से निभाएगी, लेकिन साथ ही हम आगामी चुनावों के लिए अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक और चुनावी तैयारी भी पूरी मजबूती से करेंगे।
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उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि उसे जमीनी स्तर तक सक्रिय बनाना है। इसके लिए प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के साथ किसान, व्यापार, विधि, चिकित्सा, शिक्षक, आईटी, बौद्धिक तथा अनुसूचित जाति-जनजाति जैसे विभिन्न मंचों को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है।
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पार्टी आने वाले समय में हर चुनाव में राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी करेगी और सभी चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने की दिशा में काम करेगी। पार्टी का प्रयास मालवा-निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य, चंबल और ग्वालियर अंचल तक संगठन को विस्तार देने का रहेगा। किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को संगठन की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रखा जाएगा।
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