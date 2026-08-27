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इंदौर: पेट्रोल, गैस और शकर के बढ़ते दामों भड़का गुस्सा, 22 ब्लॉक में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन

Thu, 27 Aug 2026 11:23 AM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Thu, 27 Aug 2026 11:23 AM IST
सार

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने इंदौर के 22 ब्लॉकों में व्यापक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर शकर बांटकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और पेट्रोल, घरेलू गैस Cylinder तथा बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।

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विजय नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई की अर्थी निकाली। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इंदौर शहर के 22 ब्लॉकों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। यह पूरा आंदोलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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राजवाड़ा पर अनोखा विरोध प्रदर्शन
राजवाड़ा पर कार्यकर्ताओं ने आम जनता को शकर बांटकर विरोध जताया। नेताओं का कहना था कि शकर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आने वाले त्योहारों पर पड़ेगा।

त्योहारों से पहले बजट पर असर
शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि शकर के दाम में 30 से 35 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले इस तरह की मूल्य वृद्धि से आम परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ेगा।
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पेट्रोल और बिजली की दरों पर घेरा
प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और बिजली की ऊंची दरों को लेकर भी सरकार को निशाना बनाया। कांग्रेस का आरोप है कि एथेनॉल मिश्रण से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है जिससे चालकों का खर्च बढ़ा है। इसके अलावा घरेलू गैस Cylinder और बिजली के बढ़े दामों से आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।
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शहर के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी
इंदौर कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए 22 स्थानों पर प्रभारियों की तैनाती की थी। चंदन नगर, बाणगंगा, स्कीम नंबर 51, एरोड्रम, मंगल नगर, परदेशीपुरा, स्कीम नंबर 54, रोबोट चौराहा, स्कीम नंबर 78, छावनी, हरसिद्धि मंदिर रोड, राजवाड़ा, माणिकबाग, गंगवाल बस स्टैंड, महू नाका, फूटी कोठी, तिलक नगर, गीताभवन, विकास नगर, मुसाखेड़ी, सिलिकॉन सिटी और तेजाजी नगर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
 
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