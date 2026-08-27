इंदौर: पेट्रोल, गैस और शकर के बढ़ते दामों भड़का गुस्सा, 22 ब्लॉक में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन

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राजवाड़ा पर कार्यकर्ताओं ने आम जनता को शकर बांटकर विरोध जताया। नेताओं का कहना था कि शकर की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आने वाले त्योहारों पर पड़ेगा।शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि शकर के दाम में 30 से 35 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले इस तरह की मूल्य वृद्धि से आम परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ेगा।प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और बिजली की ऊंची दरों को लेकर भी सरकार को निशाना बनाया। कांग्रेस का आरोप है कि एथेनॉल मिश्रण से वाहनों का माइलेज प्रभावित हो रहा है जिससे चालकों का खर्च बढ़ा है। इसके अलावा घरेलू गैस Cylinder और बिजली के बढ़े दामों से आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।इंदौर कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए 22 स्थानों पर प्रभारियों की तैनाती की थी। चंदन नगर, बाणगंगा, स्कीम नंबर 51, एरोड्रम, मंगल नगर, परदेशीपुरा, स्कीम नंबर 54, रोबोट चौराहा, स्कीम नंबर 78, छावनी, हरसिद्धि मंदिर रोड, राजवाड़ा, माणिकबाग, गंगवाल बस स्टैंड, महू नाका, फूटी कोठी, तिलक नगर, गीताभवन, विकास नगर, मुसाखेड़ी, सिलिकॉन सिटी और तेजाजी नगर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।