इंदौर : 8वीं पास से लेकर उच्च शिक्षित युवाओं के लिए बंपर नौकरियां, 7 सितंबर को लगेगा सरकार का रोजगार मेला

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कई प्रतिष्ठित कंपनियां लेंगी भाग

उप संचालक रोजगार पी. एस. मंडलोई ने बताया कि मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इसमें निर्माण ऑर्गनाइंजेशन, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन इंदौर, शेफाली बिजनेस सोल्यूशन, मोजिक वर्कस्किल साईटेड, अपाल्टो इलेक्ट्रोनिक्स प्रायवेट लिमिटेड, फिनोदया कैपिटल प्रायवेट लिमिटेड, कोटक महिन्द्रा आदि संस्थाओं में 250 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रारंभिक रूप से चयन हेतु उपस्थिति रहेगी। विज्ञापन



विभिन्न पदों पर किया जाएगा चयन

उक्त संस्थाओं द्वारा एच.आर., ऑफिस एसिस्टेंट, कस्टमर्स सपोर्ट एसोसिएट, ट्रेनी एसोसिएट, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, काउन्सलर एंड मोबलिजर, ट्रेनरमल्टीपल ऑपनिंग, क्वालिटी/प्रोडक्शन इंजीनियर, वेल्डर, फिटर, वेयरहाउस एसोसिएटस, फैक्टरी हेल्पर, प्रोडक्शन हेल्पर, रिलेशनशिप ऑफिसर (सेल्स) आदि पदों पर चयन किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन



आवेदकों की आयु और योग्यता

उक्त रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष तक के ऐसे आवेदक भाग ले सकते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर, बी.फार्मा, आईटीआई एवं डिप्लोमा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ लाने की अपील की गई है। जिला रोजगार कार्यालय ने युवाओं से युवा संगम कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आग्रह किया है। उप संचालक रोजगार पी. एस. मंडलोई ने बताया कि मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। इसमें निर्माण ऑर्गनाइंजेशन, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन इंदौर, शेफाली बिजनेस सोल्यूशन, मोजिक वर्कस्किल साईटेड, अपाल्टो इलेक्ट्रोनिक्स प्रायवेट लिमिटेड, फिनोदया कैपिटल प्रायवेट लिमिटेड, कोटक महिन्द्रा आदि संस्थाओं में 250 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रारंभिक रूप से चयन हेतु उपस्थिति रहेगी।उक्त संस्थाओं द्वारा एच.आर., ऑफिस एसिस्टेंट, कस्टमर्स सपोर्ट एसोसिएट, ट्रेनी एसोसिएट, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, काउन्सलर एंड मोबलिजर, ट्रेनरमल्टीपल ऑपनिंग, क्वालिटी/प्रोडक्शन इंजीनियर, वेल्डर, फिटर, वेयरहाउस एसोसिएटस, फैक्टरी हेल्पर, प्रोडक्शन हेल्पर, रिलेशनशिप ऑफिसर (सेल्स) आदि पदों पर चयन किया जाएगा।उक्त रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष तक के ऐसे आवेदक भाग ले सकते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर, बी.फार्मा, आईटीआई एवं डिप्लोमा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ लाने की अपील की गई है। जिला रोजगार कार्यालय ने युवाओं से युवा संगम कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आग्रह किया है।

इंदौर में 07 सितंबर (सोमवार) को एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, इनोवेशन एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय (जिला उद्योग केन्द्र परिसर) पोलोग्राउंड इंदौर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण प्रक्रिया एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।