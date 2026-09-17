एमपी में 30 हजार लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री: इंदौर में मुख्यमंत्री ने किया नितिन नवीन का स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मध्य प्रदेश प्रवास के क्रम में इंदौर पहुंच चुके हैं। वे यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अभिलेख अर्थात रजिस्ट्री वितरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के माध्यम से इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लगभग 30 हजार लाभार्थियों को अपनी जमीन और मकान से संबंधित कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे।
2 of 2
एरयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे मुख्यमंत्री।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
मुख्य अतिथियों का आगमन और भव्य स्वागत
इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे। आयोजन स्थल पर उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों एवं नेताओं ने अतिथियों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका आत्मीय स्वागत किया।
उत्सव जैसा माहौल
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों को विशेष रूप से सजाया गया है। पूरे शहर को पार्टी के झंडों और भगवा पट्टियों से भव्य रूप प्रदान किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण देखा जा रहा है।
स्वामित्व योजना के तहत 30 हजार लोगों को मिलेगी फ्री रजिस्ट्री
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी वाली भूमि का आधुनिक ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के आधार पर वहां निवास करने वाले नागरिकों की संपत्ति से जुड़े अधिकारों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया गया। अब प्रदेश सरकार इसी रिकॉर्ड में दर्ज पात्र संपत्तियों की पंजीकृत डीड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जिससे संपत्ति धारकों को वास्तविक मालिकाना हक मिल सकेगा। इंदौर और आसपास के 30 हजार लोगों को आज इसके तहत फ्री रजिस्ट्री मिलेगी।
निःशुल्क पंजीयन और स्टाम्प ड्यूटी की छूट
इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वित्तीय भार को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 48.32 लाख व्यक्तिगत संपत्तियों से संबंधित हैं।