एमपी में 30 हजार लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री: इंदौर में मुख्यमंत्री ने किया नितिन नवीन का स्वागत

1 of 2 नितिन नवीन के स्वागत में पहुंचे हजारों लोग। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मध्य प्रदेश प्रवास के क्रम में इंदौर पहुंच चुके हैं। वे यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अभिलेख अर्थात रजिस्ट्री वितरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के माध्यम से इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लगभग 30 हजार लाभार्थियों को अपनी जमीन और मकान से संबंधित कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे।

2 of 2 एरयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे मुख्यमंत्री। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर