इंदौरः एबीवीपी और करणी सेना के कार्यकर्ताओं में मारपीट, डंडों और बेल्ट से किया हमला, 7 छात्र सस्पेंड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विसर्जन यात्रा के दौरान किसी बात पर शुरू हुई बहस कॉलेज के पार्किंग एरिया तक पहुंच गई। आरोप है कि दो छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच बेल्ट और डंडों से मारपीट हुई। इसके बाद विवाद बढ़ता हुआ कंप्यूटर लैब तक जा पहुंचा, जहां फिर से दोनों पक्षों में झड़प हुई। इस घटना में बीएससी और एमएससी के कई छात्र घायल हो गए। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल अनुशासन समिति की बैठक बुलाई। समिति ने प्राप्त शिकायतों और मौके के वीडियो फुटेज का अवलोकन किया। मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कॉलेज प्रशासन ने कुल सात विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया है।निलंबित किए गए छात्रों में हर्ष तिवारी, अभिजीत सिंह राजपूत, संस्कार यादव, हरिओम खाती, अर्पित खाती, भावन सिंह राजपूत और सत्यम शर्मा शामिल हैं। निलंबन की अवधि के दौरान इन विद्यार्थियों के कॉलेज परिसर में प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने संबंधित छात्रों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके घर भेजने का निर्णय लिया है।