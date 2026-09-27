इंदौर: मुख्यमंत्री सुगम सेवा की बस ने राजवाड़ा पर मचाया आतंक, ब्रेक फेल होने पर चार को रौंदा; एक की मौत

दो दिन पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा की एक बस ने राजवाड़ा पर एक व्यक्ति की जान ले ली। बस के ब्रेक फेल हो गए और सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारते हुए बस एक दुकान के बाहर लगे काउंटर से टकरा गई। बस की चपेट में चार लोग आए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बसों के कांच फोड़ दिए। जिस बस से हादसा हुआ वह इलेक्ट्रिक बस थी।

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