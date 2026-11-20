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तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के अनुसार, राज्य साइबर सेल मुख्यालय तथा एनसीआरपी पोर्टल से पुलिस को म्यूल बैंक खातों से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान आरोपी आमिर से जुड़े यूनियन बैंक खाते में करोड़ों रुपए के लेनदेन की पुष्टि हुई। यह बैंक खाता फीनिक्स इन्फिनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित किया जा रहा था, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से लगभग 9 करोड़ रुपए जमा हुए थे। आरोपी के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में भी 3 शिकायतें पंजीबद्ध हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खाते में मौजूद 4 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम फ्रीज करवाई है।पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी आमिर पुत्र मुन्ना खां सागर जिले के गोपालगंज क्षेत्र स्थित स्नेह नगर का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में निवास कर रहा था। पुलिस पूछताछ में आमिर ने मयूर शेख निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी, खजराना का नाम भी उजागर किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आमिर के नाम से कंपनी चलाई जा रही थी, जबकि इस पूरे ठगी गिरोह का मुख्य सरगना दिल्ली में रह रहा है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि इस गिरोह में सागर के कई युवा भी जुड़े हुए हैं और यह गिरोह नवलखा क्षेत्र से अपना दफ्तर संचालित कर रहा था।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप समेत अन्य सामग्री जब्त की है। जानकारी के अनुसार, निवेशकों की ओर से पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। आरोप है कि कुछ लोगों ने वित्तीय लेनदेन के जरिए इन शिकायतों और जांच की प्रक्रिया को दबाने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस गिरोह के फरार अन्य सदस्यों, संदिग्ध बैंक खातों और ठगी की रकम के पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है।