इंदौर शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। बदमाश सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर से सामने आया है। यहां तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक सूने मकान में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बदमाश मकान से करीब 17 तोला सोना और अन्य कीमती जेवरात चोरी कर ले गए।

जानकारी के मुताबिक, परिवार भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। देर रात करीब साढ़े चार बजे बाइक सवार तीन बदमाश मौके पर पहुंचे और घर में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने मकान में रखे कीमती सामान और जेवरात की तलाश शुरू कर दी।

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इस दौरान पड़ोसियों को मकान के अंदर से कुछ आहट सुनाई दी। संदेह होने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो तीन बदमाश चोरी करते नजर आए। पड़ोसियों ने तत्काल शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों की आवाज सुनते ही बदमाश घबरा गए और चोरी का सामान लेकर बाइक से मौके से फरार हो गए।

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बताया जा रहा है कि तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे नकाब से ढंक रखे थे। हालांकि, इनमें से एक बदमाश का चेहरा कुछ हद तक खुला हुआ था। ऐसे में उसकी पहचान होने की संभावना जताई जा रही है।



घटना की सूचना मिलते ही अन्नपूर्णा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और अन्य जांच टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मकान के अंदर और आसपास से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि बाइक सवार तीनों बदमाशों की पहचान की जा सके। साथ ही पड़ोसियों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

त्योहार के मौके पर परिवार के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सुदामा नगर में हुई इस चोरी के बाद क्षेत्र के रहवासियों में भी चिंता का माहौल है।