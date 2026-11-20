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मृतक छात्र की पहचान 22 वर्षीय हर्ष टंडन के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार, वह मूल रूप से पिगडंबर का रहने वाला था और द्वारकापुरी इलाके में अपनी नानी के पास रहकर 1 निजी स्कूल से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। इस घटना का खुलासा गुरुवार रात उस समय हुआ, जब हर्ष का 1 दोस्त उसे मोबाइल देने के लिए उसके कमरे पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा खोलने पर उसने हर्ष को पंखे से लटका हुआ पाया। इसके तुरंत बाद उसने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी।सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के पिता नटवर टंडन ने मौके के हालात देखकर हत्या की आशंका जताई। पिता का आरोप है कि रात के समय हर्ष के दोस्त उसके साथ कमरे में ही मौजूद थे। उनके अनुसार, वहां मारपीट हुई थी और हर्ष के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए। पिता का कहना है कि दोस्तों ने ही उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या की और बाद में इस घटना को खुदकुशी दिखाने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया।द्वारकापुरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही छात्र की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस उन दोस्तों से गहन पूछताछ कर रही है, जो रात के समय छात्र के साथ कमरे में मौजूद थे।