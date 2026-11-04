कारोबारः सोना-चांदी खरीदने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा! भाव गिरते ही बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

1 of 3 इंदौर के सराफा बाजार में भारी भीड़। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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धनतेरस का त्योहार इस बार बाजार में नया इतिहास रचने की तैयारी में है। सोना और चांदी के भाव में आई गिरावट के कारण ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ा है और इंदौर के सराफा बाजार में पिछले एक सप्ताह से ही जबरदस्त चहल-पहल देखने को मिल रही है। शहर के सराफा बाजार से लेकर तमाम प्रमुख ज्वेलरी दुकानों पर पिछले 15 दिनों से लगातार ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग केवल अपनी पसंद के गहने देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं। सराफा कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार दिवाली के इस सीजन में इंदौर का कुल सोना-चांदी कारोबार 250 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।

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2 of 3 सराफा व्यापारियों के साथ चर्चा करते हुकुम सोनी। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

भाव में गिरावट से बाजार में बढ़ी ग्राहकों की रौनक

सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी के मुताबिक, इस बार सोना और चांदी की कीमतों में आई नरमी का बाजार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में सोना करीब 14,000 रुपये (ग्राम) और चांदी करीब 1,86,000 रुपये (किग्रा) के स्तर पर कारोबार कर रही है। कीमतों में कमी आने के बाद से ग्राहकों का उत्साह काफी बढ़ गया है। पहले का समय ऐसा था जब सिर्फ धनतेरस और पुष्य नक्षत्र के दिन ही बाजारों में मुख्य भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार पर्व से करीब 15 दिन पहले से ही बाजार में बंपर खरीदारी शुरू हो चुकी है। सोनी का यह भी कहना है कि ग्राहक आने वाले धनतेरस के पावन अवसर के लिए अभी से गहनों की बुकिंग कराने में जुटे हैं। इसके अलावा आने वाले शादी के सीजन को ध्यान में रखकर भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार के मौजूदा रुझानों को देखते हुए इस बार व्यापार 250 करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंचने की पूरी संभावना है।

3 of 3 सराफा बाजार में भारी भीड़। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर