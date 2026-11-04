कारोबारः सोना-चांदी खरीदने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा! भाव गिरते ही बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

धनतेरस का त्योहार इस बार बाजार में नया इतिहास रचने की तैयारी में है। सोना और चांदी के भाव में आई गिरावट के कारण ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ा है और इंदौर के सराफा बाजार में पिछले एक सप्ताह से ही जबरदस्त चहल-पहल देखने को मिल रही है। शहर के सराफा बाजार से लेकर तमाम प्रमुख ज्वेलरी दुकानों पर पिछले 15 दिनों से लगातार ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग केवल अपनी पसंद के गहने देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं। सराफा कारोबारियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार दिवाली के इस सीजन में इंदौर का कुल सोना-चांदी कारोबार 250 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।
2 of 3
सराफा व्यापारियों के साथ चर्चा करते हुकुम सोनी।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
भाव में गिरावट से बाजार में बढ़ी ग्राहकों की रौनक
सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी के मुताबिक, इस बार सोना और चांदी की कीमतों में आई नरमी का बाजार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में सोना करीब 14,000 रुपये (ग्राम) और चांदी करीब 1,86,000 रुपये (किग्रा) के स्तर पर कारोबार कर रही है। कीमतों में कमी आने के बाद से ग्राहकों का उत्साह काफी बढ़ गया है। पहले का समय ऐसा था जब सिर्फ धनतेरस और पुष्य नक्षत्र के दिन ही बाजारों में मुख्य भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार पर्व से करीब 15 दिन पहले से ही बाजार में बंपर खरीदारी शुरू हो चुकी है। सोनी का यह भी कहना है कि ग्राहक आने वाले धनतेरस के पावन अवसर के लिए अभी से गहनों की बुकिंग कराने में जुटे हैं। इसके अलावा आने वाले शादी के सीजन को ध्यान में रखकर भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार के मौजूदा रुझानों को देखते हुए इस बार व्यापार 250 करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
3 of 3
सराफा बाजार में भारी भीड़।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
एडवांस बुकिंग कराकर शुभ मुहूर्त में डिलीवरी का ट्रेंड
प्रसिद्ध ज्वेलरी कारोबारी अपूर्व सुराणा के अनुसार, पिछले तीन-चार साल में सोने की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से ग्राहकों के खरीदारी करने के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। अब अधिकांश ग्राहक करवा चौथ और धनतेरस से पहले ही अपनी पसंद के गहनों की एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं और त्योहारी शुभ मुहूर्त पर दुकान आकर उनकी डिलीवरी लेते हैं। करवा चौथ के दौरान बाजार में विशेष रूप से मंगलसूत्र और चूड़ियों की मांग बहुत अधिक रहती है, जबकि धनतेरस के दिन छोटे-छोटे आभूषणों से लेकर बड़े और भारी गहनों तक हर तरह की वैरायटी की खरीदारी की जाती है। उनका कहना है कि सोने के भाव में आई इस नरमी से बाजार की रफ्तार में एक नया उठाव आया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कहीं अधिक बेहतर बिक्री होने की पूरी उम्मीद है।
चांदी के उतार-चढ़ाव से खरीदारों के मन में असमंजस
सराफा बाजार के अनिल रांका के मुताबिक, चांदी के बाजार भाव में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कभी इसके दाम तेजी से नीचे गिर जाते हैं तो कभी अगले ही दिन फिर से बढ़ जाते हैं। इस वजह से कई ग्राहकों के मन में थोड़ा असमंजस है कि वे आज ही खरीदारी कर लें या फिर कुछ और दिन इंतजार करें। हालांकि धनतेरस का दिन पास होने की वजह से अधिकतर लोग शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करने का पक्का मन बना चुके हैं। सोनी का यह भी मानना है कि कीमतों में नरमी आने से ग्राहकों का खरीदने का इरादा तो मजबूत हुआ है, लेकिन बाजार में निवेश करने वाले कुछ लोग भविष्य में दामों में और अधिक गिरावट की उम्मीद में थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही बाजार में कम बजट वाले ग्राहकों की मांग में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब लोग भारी-भरकम गहनों की जगह एक, दो और तीन ग्राम की डिजाइनर ज्वेलरी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा दस ग्राम के सोने-चांदी के सिक्कों की मांग भी बाजार में लगातार बनी हुई है।
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स के आकर्षक ऑफर
दिवाली और धनतेरस के इस खास मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए शहर के ज्वेलर्स द्वारा अपनी तरफ से कई प्रकार के शानदार ऑफर भी पेश किए जा रहे हैं। खरीदारी करने पर ग्राहकों को खास उपहार, विशेष छूट और मेकिंग चार्ज पर भारी रियायतें दी जा रही हैं। व्यापारी वर्ग यह चाहता है कि ग्राहक इस त्योहारी सीजन के साथ-साथ आगामी शादी के सीजन की खरीदारी भी अभी से ही पूरी कर लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोना और चांदी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद इंदौर के सराफा बाजार में धनतेरस को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हल्के वजन के फैंसी गहने, सिक्के और एडवांस बुकिंग इस बार के बाजार के सबसे मुख्य रुझान बनकर उभरे हैं और अब सभी कारोबारियों की निगाहें धनतेरस के अंतिम तीन-चार दिनों की बंपर बिक्री पर टिकी हुई हैं।