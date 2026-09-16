इंदौर: यूनिवर्सिटी में छात्र के सिर पर फोड़ी बोतल, कड़े से पीटा, सोने की चेन भी हुई गायब

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित महेंद्र गुर्जर निवासी अलकापुरी कॉलोनी अपने मित्र रोहित के साथ कॉलेज परिसर की पार्किंग में खड़ा था। उसी समय आरोपी जतीन खिची और कुलदीप राठौर अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। पूर्व के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपियों ने अचानक महेंद्र पर हमला कर दिया।शिकायत के अनुसार, आरोपी जतीन ने अपने हाथ के कड़े से महेंद्र पर हमला किया और इसके बाद उसके सिर पर कांच की बोतल दे मारी। सिर में गंभीर चोट आने के कारण काफी खून बहने लगा। परिसर में अन्य विद्यार्थियों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।पीड़ित छात्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मारपीट की इस घटना के दौरान उसकी सोने की चेन गुम हो गई और उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। घटना के तुरंत बाद घायल महेंद्र को उसका साथी रोहित भंवरकुआ थाने लेकर पहुंचा, जहां उसने पुलिस को पूरी आपबीती बताई।भंवरकुआ पुलिस ने महेंद्र की शिकायत पर जतीन खिची, कुलदीप राठौर और उनके अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ मारपीट तथा धमकी देने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नामजद आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाएगी, जिसके आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों के नाम भी प्राथमिकी में जोड़े जाएंगे।