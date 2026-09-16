इंदौर: मंदिर के पास चला निगम का बुलडोजर, अधिकारियों से भिड़े लोग, पुलिस ने निकाली उपद्रवियों की फुटेज

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कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम का अमला 4 जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचा था। मौके पर मौजूद निगम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए पहले मकानों में रखा सारा सामान सुरक्षित बाहर निकलवाया। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से संरचनाओं को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई।इस दौरान स्थानीय निवासियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई। रहवासियों का कहना था कि वे कई वर्षों से यहां अपने परिवारों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास मकानों के आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद हैं। स्थानीय महिला नीमा ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वे हार-फूल बेचकर अपना परिवार चलाती हैं। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने यह दावा भी किया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर आज ही सुनवाई होनी है, हालांकि निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी।स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। पूर्व में भी इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद की स्थिति बन चुकी थी। एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बाधा डालने का प्रयास किया। पुलिस ऐसे लोगों के फुटेज निकालकर पहचान कर रही है और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कदम उठाए जाएंगे।