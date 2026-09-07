इंदौर में बड़ा हादसा: चलती गाड़ियों पर अचानक गिरा पेड़, डिप्टी कलेक्टर की मां की दर्दनाक मौत

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बैठक छोड़कर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी

हादसे के समय डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में मौजूद थीं। घटना की सूचना मिलते ही संभाग आयुक्त भास्कर लक्ष्यकार ने तत्काल बैठक स्थगित कर दी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल और अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विज्ञापन



शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर घटना की जांच कर रही है। इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक लगभग 22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय न होने से आने वाले दिनों में स्थानीय प्रभाव के कारण ही हल्की बारिश हो सकती है। हादसे के समय डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में मौजूद थीं। घटना की सूचना मिलते ही संभाग आयुक्त भास्कर लक्ष्यकार ने तत्काल बैठक स्थगित कर दी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल और अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर घटना की जांच कर रही है। इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक लगभग 22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय न होने से आने वाले दिनों में स्थानीय प्रभाव के कारण ही हल्की बारिश हो सकती है।

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इंदौर में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। सेंट्रल जेल के सामने सड़क से गुजर रही दो कारों पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। इस दुर्घटना में कार में सवार डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की 75 वर्षीय मां राधा देवी सिंघी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में वैशाली जायसवाल (55) और प्रखर सिंघी (25) शामिल हैं। प्रखर सिंघी डिप्टी कलेक्टर के भतीजे बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।