इंदौर: वार्ड 60 के बाद 58 में भी टले निकाय उपचुनाव, वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ी

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वार्ड 58 और 60 की मतदाता सूची का अब नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा। निर्वाचन दल मौके पर जाकर प्रत्येक मतदाता के नाम और दर्ज जानकारी की भौतिक जांच करेगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को विशेष प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस जांच और सूची के शुद्धिकरण के बाद ही उपचुनाव की नई तारीखों का ऐलान होगा।वार्ड 60 का चुनाव प्रक्रिया पहले से ही हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण रुकी हुई थी। अब वार्ड 58 का उपचुनाव भी स्थगित कर दिए जाने से दोनों वार्डों में चुनावी गतिविधियां पूरी तरह से थम गई हैं। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही अगली घोषणा की जाएगी।कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि चुनाव को स्थगित करने की जानकारी मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हमें उसका पत्र भी प्राप्त हो गया है।