इंदौर: वार्ड 60 के बाद 58 में भी टले निकाय उपचुनाव, वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 07 Sep 2026 02:18 PM IST
सार
इंदौर के वार्ड 58 और 60 के निकाय उपचुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्थगित कर दिए गए हैं। अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की देखरेख में सूची का भौतिक सत्यापन होगा, जिसके बाद ही मतदान की नई तारीख तय की जाएगी।
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विस्तार
इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 और 60 में होने वाले निकाय उपचुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह फैसला मतदाता सूची में मिली गड़बड़ियों की शिकायतों और पुलिस-प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आयोग के अनुसार, पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराने से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।
निगरानी के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की नियुक्ति
वार्ड 58 और 60 की मतदाता सूची का अब नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा। निर्वाचन दल मौके पर जाकर प्रत्येक मतदाता के नाम और दर्ज जानकारी की भौतिक जांच करेगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को विशेष प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस जांच और सूची के शुद्धिकरण के बाद ही उपचुनाव की नई तारीखों का ऐलान होगा।
हाईकोर्ट के आदेश
वार्ड 60 का चुनाव प्रक्रिया पहले से ही हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण रुकी हुई थी। अब वार्ड 58 का उपचुनाव भी स्थगित कर दिए जाने से दोनों वार्डों में चुनावी गतिविधियां पूरी तरह से थम गई हैं। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही अगली घोषणा की जाएगी।
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कलेक्टर ने कहा पत्र मिल गया
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि चुनाव को स्थगित करने की जानकारी मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हमें उसका पत्र भी प्राप्त हो गया है।
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निगरानी के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की नियुक्ति
वार्ड 58 और 60 की मतदाता सूची का अब नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा। निर्वाचन दल मौके पर जाकर प्रत्येक मतदाता के नाम और दर्ज जानकारी की भौतिक जांच करेगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को विशेष प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस जांच और सूची के शुद्धिकरण के बाद ही उपचुनाव की नई तारीखों का ऐलान होगा।
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हाईकोर्ट के आदेश
वार्ड 60 का चुनाव प्रक्रिया पहले से ही हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण रुकी हुई थी। अब वार्ड 58 का उपचुनाव भी स्थगित कर दिए जाने से दोनों वार्डों में चुनावी गतिविधियां पूरी तरह से थम गई हैं। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही अगली घोषणा की जाएगी।
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कलेक्टर ने कहा पत्र मिल गया
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि चुनाव को स्थगित करने की जानकारी मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हमें उसका पत्र भी प्राप्त हो गया है।