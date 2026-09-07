फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Illegal colony built on vacant land; Municipal Corporation demolishes four structures.

इंदौर : खाली मैदान में बना दी अवैध काॅलोनी, निगम ने चार निर्माणों को किया जमींदोज

Mon, 07 Sep 2026 05:37 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 07 Sep 2026 05:37 PM IST
सार

इंदौर में भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जे से बाज नहीं आ रहे हैं। अहिरखेड़ी के खाली मैदान में पांच हजार वर्गफीट जमीन पर चार मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया। रिमूवल गैंग ने पूरे निर्माण को दो घंटे में मलबे में बदल दिया।

विज्ञापन
Indore: Illegal colony built on vacant land; Municipal Corporation demolishes four structures.
निगम ने चार निर्माणों को किया जमींदोज - फोटो : amarujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इंदौर में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खाली मैदान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अहिरखेड़ी क्षेत्र के मैदान में अवैध अतिक्रमण करते हुए चार निर्माणों का काम शुरू हो गया था, जिन्हें सोमवार को नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जमींदोज कर दिया। पांच हजार वर्गफीट में ये निर्माण हो रहे थे और दो मंजिला मकान का ढांचा भी खड़ा हो गया था।

विज्ञापन

 

अवैध निर्माण की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के अफसरों ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन अवैध निर्माण जारी रहा। इसके बाद सोमवार को पांच जेसीबी, दो पोकलेन और पचास से ज्यादा श्रमिकों की टीम के साथ अफसर मौके पर पहुंचे और निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया।

विज्ञापन

 

दो घंटे बाद तनकर खड़े निर्माण मलबे में तब्दील हो गए। ये निर्माण राम परमार, पंकज पंवार, सोनू जायसवाल और गगन परिहार ने किए थे। यहां चार अलग-अलग मकानों का निर्माण हो रहा था। इसके लिए न तो नगर निगम से अनुमति ली गई थी और न ही जमीन के दस्तावेज अतिक्रमणकर्ताओं के पास थे। नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए तोड़ दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अफसर अब उस क्षेत्र में अन्य खाली जमीनों की जानकारी भी जुटा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि कितनी सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। जल्द ही सर्वे के बाद अन्य अवैध निर्माणों को भी नगर निगम की रिमूवल गैंग हटाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed