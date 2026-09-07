इंदौर : तेज रफ्तार कार ने इंदौर में ली दो दोस्तों की जान, दो रिक्शा को भी टक्कर मारी

इंदौर के मरीमाता क्षेत्र में रविवार देर रात एक कार चालक ने एक्टिवा सवार दो दोस्तों की जान ले ली। दोनों अपने घर लौट रहे थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी और समय पर ब्रेक नहीं लगने के कारण कार चालक ने पहले एक्टिवा को टक्कर मारी। उस पर सवार दोनों दोस्तों को गंभीर चोटें आईं।

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उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कार चालक ने दो ऑटो रिक्शा और एक ठेले को भी टक्कर मार दी। इस घटना में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। टक्कर के कारण कार भी क्षतिग्रस्त हुई थी और चालक को भी चोटें आई हैं।

घटना रात साढ़े 12 बजे के आसपास की है। सत्यसाईं नगर निवासी राज, पिता रवि सोनेरे, और नंदकिशोर सोलंकी घूमने निकले थे और अपने घर लौट रहे थे। मरीमाता चौराहे के समीप वे सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरे और उन्हें टक्कर के कारण गंभीर चोटें आईं। टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और दो ऑटो रिक्शा और ठेले को टक्कर मारकर रुक गई।

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टक्कर की आवाज सुनकर रहवासी जागे और घरों से बाहर निकले। दोनों दोस्तों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लोगों ने कार चालक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने बताया कि कार की स्पीड काफी तेज थी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृत युवकों के परिजनों को भी सूचना दी।दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ में रहते थे। राज कारीगर था, जबकि नंदकिशोर सब्जी बेचने का काम करता था।