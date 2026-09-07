इंदौर: यूनिवर्सिटी में अग्निवीरों की फीस माफ, नए भवन के लिए दान में मिली डेढ़ करोड़ की राशि

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विश्वविद्यालय में नए स्थापित परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के भवन निर्माण के लिए दानदाता आगे आए हैं। कुलपति राकेश सिंघई के अनुसार लॉर्ड ऑफ जैन पतालिया ट्रस्ट द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की राशि दान में दी गई है। इस सहयोग राशि का उपयोग नए विभाग के भवन निर्माण में किया जाएगा, जिससे कला और संस्कृति से जुड़े विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।आईईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व छात्रों की पहल पर वहां स्थित कक्ष का नवीनीकरण कर उसका नाम पूर्व कुलपति एस.एम. दासगुप्ता के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छात्रों को गंभीर बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सहायता की समीक्षा के लिए नई समिति का गठन किया गया है। कार्यपरिषद सदस्यों ने अपना आज का मानदेय भी छात्र सहायता समिति को दान कर दिया।