फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-davv-waives-tuition-fee-for-agniveers-executive-council-decision

इंदौर: यूनिवर्सिटी में अग्निवीरों की फीस माफ, नए भवन के लिए दान में मिली डेढ़ करोड़ की राशि

Mon, 07 Sep 2026 07:19 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 07 Sep 2026 07:19 PM IST
सार

इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने अग्निवीरों की ट्यूशन फीस माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही डेढ़ करोड़ के दान से नए परफॉर्मिंग आर्ट्स भवन का निर्माण होगा और पूर्व कुलपति एसएम दासगुप्ता की स्मृति में ऑडिटोरियम बनेगा।

विज्ञापन
indore-davv-waives-tuition-fee-for-agniveers-executive-council-decision
DAVV - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद बैठक में अग्निवीरों और सैन्यकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई अग्निवीर विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसकी ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के जवानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
विज्ञापन


परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के नए भवन के लिए मिला दान
विश्वविद्यालय में नए स्थापित परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के भवन निर्माण के लिए दानदाता आगे आए हैं। कुलपति राकेश सिंघई के अनुसार लॉर्ड ऑफ जैन पतालिया ट्रस्ट द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की राशि दान में दी गई है। इस सहयोग राशि का उपयोग नए विभाग के भवन निर्माण में किया जाएगा, जिससे कला और संस्कृति से जुड़े विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
विज्ञापन


पूर्व कुलपति की स्मृति में कक्ष का नवीनीकरण 
आईईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व छात्रों की पहल पर वहां स्थित कक्ष का नवीनीकरण कर उसका नाम पूर्व कुलपति एस.एम. दासगुप्ता के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छात्रों को गंभीर बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सहायता की समीक्षा के लिए नई समिति का गठन किया गया है। कार्यपरिषद सदस्यों ने अपना आज का मानदेय भी छात्र सहायता समिति को दान कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed