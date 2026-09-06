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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Congress seeks permission from officials for the event featuring Rahul Gandhi in Indore.

इंदौर : इंदौर में होने वाले राहुल गांधी के आयोजन के लिए कांग्रेस ने मांगी अफसरों से अनुमति

Sun, 06 Sep 2026 08:48 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 06 Sep 2026 08:48 PM IST
सार

 इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर अब भी असमंजस बना हुआ है। नेहरू स्टेडियम के बाद कांग्रेस ने रीजनल पार्क के सामने खाली मैदान को आयोजन के लिए चुना है, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन पर आयोजन की अनुमति नहीं मिली है। 

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Indore: Congress seeks permission from officials for the event featuring Rahul Gandhi in Indore.
आयोजन को लेकर बैठकों का दौर शुरू। - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी के आयोजन को लेकर अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। नेहरू स्टेडियम नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने रीजनल पार्क के सामने खाली मैदान में आयोजन करने का फैसला लिया है और मैदान को समतल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी अनुमति नहीं मिली है। कांग्रेस नेता रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले। जिस जगह को कांग्रेस ने आयोजन के लिए चुना है, वह इंदौर विकास प्राधिकरण की है।

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कांग्रेस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोस्टर लॉन्च किया है, उसमें भी आयोजन स्थल के लिए मैदान का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने उसका नाम भारत जोड़ो मैदान दिया है, लेकिन उसकी अनुमति को लेकर भी असमंजस बना हुआ है।

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उधर, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि- सर्कस देखने हर कोई आ जाता है। उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी इंदौर सर्कस देखने नहीं आ रहे हैं, बल्कि भाजपा के जानवरों के रिंग मास्टर बनकर नचाने आ रहे हैं।

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उधर, आयोजन स्थल को लेकर हो रहे असमंजस के बारे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी का फोबिया हो रहा है। राहुल जहां भी आयोजन कर रहे हैं, युवा वर्ग उनका भरपूर साथ दे रहा है। भाजपा में इस कारण भय का माहौल है।राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए अब तक 35 हजार से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कांग्रेस नेता भी कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों से मिल रहे हैं।

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