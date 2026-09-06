फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-metro-train-service-starts-for-public-first-day-pessenger-rush

इंदौरः मेट्रो का आनंद लेने परिवार के साथ पहुंचे लोग, सुबह की पहली यात्रा से ही रही भीड़

Sun, 06 Sep 2026 07:54 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 06 Sep 2026 07:54 PM IST
सार

इंदौर में आम जनता के लिए मेट्रो ट्रेन का सफर रविवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और परिवार बच्चों संग मेट्रो का आनंद लेने स्टेशन पहुंचे। 

विज्ञापन
indore-metro-train-service-starts-for-public-first-day-pessenger-rush
मेट्रो के सफर का आनंद लेते लोग। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन आम जनता के लिए रेडिसन चौराहे तक प्रारंभ हो चुका है। रेडिसन तक सेवा शुरू होने के पहले ही दिन शहर के निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। रविवार की छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में नागरिक अपने परिवारों और बच्चों के साथ मेट्रो यात्रा का अनुभव लेने स्टेशनों पर पहुंचे। इसके साथ ही इंदौर मेट्रो के रूट का 17.5 किमी लंबे कॉरिडोर पर विस्तार हो गया है। अब मेट्रो गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक 16 स्टेशनों पर हर 15 मिनट में चलेगी। 
विज्ञापन


स्टेशनों पर सुबह से दिखी हलचल
रविवार का दिन होने से सुखलिया और आसपास के क्षेत्रों से अनेक परिवार मेट्रो की सैर के लिए निकले। यात्रियों ने सुपर कॉरिडोर पर यात्रा का आनंद लिया। कई नागरिक विजयनगर स्टेशन तक सफर करके वापस लौटे। पहली बार शहर में मेट्रो सेवा का उपयोग करने को लेकर बच्चों और वयस्कों में विशेष प्रसन्नता देखी गई।
विज्ञापन


शनिवार को हुआ था औपचारिक शुभारंभ
उल्लेखनीय है कि शहर की इस महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजना का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को आयोजित एक विशेष समारोह में किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का लोकार्पण किया था। इसके पश्चात रविवार सुबह से मेट्रो के द्वार आम यात्रियों की सेवा के लिए खोल दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे चलेगी
गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहे (रेडिसन होटल चौराहा) तक ट्रेन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 15 मिनट के अंतराल में ट्रेन चलाई जाएगी और रोजाना 80 से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। हर स्टेशन पर मेट्रो 30 सेकंड के लिए रुकेगी। हालांकि शाम को 7 बजे ट्रेन पकड़ना उन सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो नौकरी से छूटकर घर जाने के लिए इसका उपयोग करने का सोच रहे थे। 


परिवार के साथ खूब हुआ मनोरंजन
रविवार को लोग परिवार के साथ मेट्रो के सफर का आनंद लेने के लिए पहुंचे। पूर्णतः वातानुकूलित मेट्रो में दोपहर के समय भी बच्चे माता-पिता के साथ मस्ती करते नजर आए। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना प्रणाली को भी यात्रियों ने समझा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed