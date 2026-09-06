इंदौरः मेट्रो का आनंद लेने परिवार के साथ पहुंचे लोग, सुबह की पहली यात्रा से ही रही भीड़

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रविवार का दिन होने से सुखलिया और आसपास के क्षेत्रों से अनेक परिवार मेट्रो की सैर के लिए निकले। यात्रियों ने सुपर कॉरिडोर पर यात्रा का आनंद लिया। कई नागरिक विजयनगर स्टेशन तक सफर करके वापस लौटे। पहली बार शहर में मेट्रो सेवा का उपयोग करने को लेकर बच्चों और वयस्कों में विशेष प्रसन्नता देखी गई।उल्लेखनीय है कि शहर की इस महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजना का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को आयोजित एक विशेष समारोह में किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का लोकार्पण किया था। इसके पश्चात रविवार सुबह से मेट्रो के द्वार आम यात्रियों की सेवा के लिए खोल दिए गए।गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहे (रेडिसन होटल चौराहा) तक ट्रेन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हर 15 मिनट के अंतराल में ट्रेन चलाई जाएगी और रोजाना 80 से अधिक फेरे लगाए जाएंगे। हर स्टेशन पर मेट्रो 30 सेकंड के लिए रुकेगी। हालांकि शाम को 7 बजे ट्रेन पकड़ना उन सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा जो नौकरी से छूटकर घर जाने के लिए इसका उपयोग करने का सोच रहे थे।रविवार को लोग परिवार के साथ मेट्रो के सफर का आनंद लेने के लिए पहुंचे। पूर्णतः वातानुकूलित मेट्रो में दोपहर के समय भी बच्चे माता-पिता के साथ मस्ती करते नजर आए। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना प्रणाली को भी यात्रियों ने समझा।