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इंदौर: मादा तेंदुआ ने इंदौर के चिडि़याघर में पहली बार दिया दो बच्चों को जन्म

Sat, 07 Nov 2026 07:07 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 07 Nov 2026 07:07 PM IST
सार

दीपावली से ठीक एक दिन पहले इंदौर के चिड़ियाघर में खुशियों ने दस्तक दी है। चिड़ियाघर की पुरानी सदस्य मादा तेंदुए ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। इंदौर चिड़ियाघर के इतिहास में यह पहला मौका है, जब यहां तेंदुए के शावकों का जन्म हुआ है।

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Indore: A female leopard has given birth to two cubs for the first time at the Indore Zoo.
माता तेंदुआ ने इंदौर के चिडि़याघर में पहली बार दिया दो बच्चों को जन्म - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर चिड़ियाघर में नर और मादा तेंदुए लंबे समय से साथ रह रहे थे, लेकिन अब तक उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दोनों खुले पिंजरे में रहते थे। कुछ दिन पहले चिकित्सकों को मादा तेंदुए के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद शनिवार को उसने दो शावकों को जन्म दिया।
 

चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि दोनों नवजात शावक स्वस्थ हैं। इंदौर चिड़ियाघर में पहली बार तेंदुए के शावकों का जन्म हुआ है। फिलहाल दोनों अपनी मां के साथ हैं और उनकी विशेष निगरानी की जा रही है।

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दो साल में 15 से ज्यादा नए मेहमान

इंदौर के चिड़ियाघर में ज्यादातर वन्यजीवों को खुले बाड़ों में रखा जाता है, ताकि उन्हें जंगल जैसा प्राकृतिक वातावरण मिल सके। पिछले दो वर्षों में चिड़ियाघर में 15 से ज्यादा नए वन्यजीवों का जन्म हुआ है। इनमें बाघ, शेर, भालू, हिप्पोपोटेमस और तेंदुए शामिल हैं।

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पिछले दस वर्षों में चिड़ियाघर में 26 बाघ शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 22 स्वस्थ होकर बड़े हुए। इसके अलावा कई वन्यजीवों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे चिड़ियाघरों में भी भेजा गया है। दस वर्षों में इंदौर में 30 से अधिक शेर शावकों का जन्म हुआ है।

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