इंदौर: मादा तेंदुआ ने इंदौर के चिडि़याघर में पहली बार दिया दो बच्चों को जन्म

इंदौर चिड़ियाघर में नर और मादा तेंदुए लंबे समय से साथ रह रहे थे, लेकिन अब तक उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दोनों खुले पिंजरे में रहते थे। कुछ दिन पहले चिकित्सकों को मादा तेंदुए के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद शनिवार को उसने दो शावकों को जन्म दिया।



चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि दोनों नवजात शावक स्वस्थ हैं। इंदौर चिड़ियाघर में पहली बार तेंदुए के शावकों का जन्म हुआ है। फिलहाल दोनों अपनी मां के साथ हैं और उनकी विशेष निगरानी की जा रही है।

विज्ञापन

इंदौर के चिड़ियाघर में ज्यादातर वन्यजीवों को खुले बाड़ों में रखा जाता है, ताकि उन्हें जंगल जैसा प्राकृतिक वातावरण मिल सके। पिछले दो वर्षों में चिड़ियाघर में 15 से ज्यादा नए वन्यजीवों का जन्म हुआ है। इनमें बाघ, शेर, भालू, हिप्पोपोटेमस और तेंदुए शामिल हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

पिछले दस वर्षों में चिड़ियाघर में 26 बाघ शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 22 स्वस्थ होकर बड़े हुए। इसके अलावा कई वन्यजीवों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे चिड़ियाघरों में भी भेजा गया है। दस वर्षों में इंदौर में 30 से अधिक शेर शावकों का जन्म हुआ है।