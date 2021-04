इंदौर: रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर लगा एनएसए

इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग की कई खबरें सामने आई हैं। इसी मामले में सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर के जिलाधिकारी ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल हों या दुकानदार, कालाबाजारी में लिप्त होने के आरोप में पकड़े जाने पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

