उमरिया : स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, फरार शिक्षक को रात 2 बजे पुलिस ने पकड़ा; कोर्ट ने जेल भेजा

उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलतानपुर शासकीय प्राथमिक स्कूल में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक गिरफ्तारी से बचने के लिए उमरिया जिले से बाहर निकलने की कोशिश में था। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उसे देर रात करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार हो गया था।पुलिस के सामने आरोपी की गिरफ्तारी बड़ी चुनौती थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी उमरिया जिले से बाहर भागने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और संभावित रास्तों पर घेराबंदी की। इसी कार्रवाई के दौरान देर रात करीब 2 बजे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची। यहां मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर आवश्यक पूछताछ की गई। पुलिस ने प्रकरण में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद आरोपी शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।छात्राओं से संबंधित होने के कारण यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के साथ ही मामले से जुड़े साक्ष्यों और अन्य तथ्यों को जुटाने में लगी है। जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।