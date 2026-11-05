ग्वालियर: नासिक डकैती का वांटेड चलती ट्रेन से गिरफ्तार, आरपीएफ ने सादे कपड़ों में बिछाकर डाला शिकंजा

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जानकारी के मुताबिक नासिक डकैती कांड में फरार चल रहा गुड्डू उर्फ जयकिशन गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रेन के जरिए दूसरे स्थान पर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी हुई थीं। इसी बीच RPF ने ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। आरोपी को पकड़ने के लिए RPF की टीम ने विशेष रणनीति बनाई। टीम के जवान सादे कपड़ों में दादर-अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हुए और संदिग्ध की तलाश शुरू की। यात्रियों के बीच सामान्य तरीके से तलाशी अभियान चलाते हुए टीम ने जनरल कोच पर नजर रखी। इसी दौरान धौलपुर के पास गुड्डू उर्फ जयकिशन को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इस पूरे अभियान के दौरान आगरा RPF की टीम ने भी एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया। दोनों जगह हुई कार्रवाई के बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच समन्वय से आरोपियों की धरपकड़ की गई।गिरफ्तार गुड्डू उर्फ जयकिशन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नासिक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब नासिक पुलिस उससे डकैती की वारदात, फरारी और अन्य संभावित साथियों को लेकर पूछताछ करेगी।चलती ट्रेन में RPF की इस कार्रवाई से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और फरार आरोपियों की तलाश में सुरक्षा बलों की सतर्कता एक बार फिर सामने आई है।