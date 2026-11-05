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ग्वालियर: नासिक डकैती का वांटेड चलती ट्रेन से गिरफ्तार, आरपीएफ ने सादे कपड़ों में बिछाकर डाला शिकंजा

Thu, 05 Nov 2026 04:17 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 04:17 PM IST
सार

नासिक डकैती कांड में फरार चल रहे आरोपी को RPF ने दादर-अमृतसर एक्सप्रेस के जनरल कोच से धौलपुर के पास गिरफ्तार किया। सादे कपड़ों में पहुंची टीम ने ट्रेन में घेराबंदी कर उसे पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आगरा RPF ने भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।

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Gwalior: Nashik Robbery Suspect Arrested on Train, RPF Sets Trap in Plain Clothes Near Dholpur
ट्रेन में छिपकर भाग रहा था नासिक डकैती कांड का वांटेड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नासिक में हुई डकैती की वारदात में फरार चल रहे एक वांटेड आरोपी को आरपीएफ ने चलती ट्रेन में गिरफ्तार किया है। आरोपी गुड्डू उर्फ जयकिशन पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में छिपकर सफर कर रहा था। RPF की टीम ने सादे कपड़ों में घेराबंदी कर दादर-अमृतसर एक्सप्रेस के जनरल कोच से उसे धौलपुर के पास पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान आगरा RPF ने भी एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया है।
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जानकारी के मुताबिक नासिक डकैती कांड में फरार चल रहा गुड्डू उर्फ जयकिशन गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रेन के जरिए दूसरे स्थान पर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी हुई थीं। इसी बीच RPF ने ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। आरोपी को पकड़ने के लिए RPF की टीम ने विशेष रणनीति बनाई। टीम के जवान सादे कपड़ों में दादर-अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हुए और संदिग्ध की तलाश शुरू की। यात्रियों के बीच सामान्य तरीके से तलाशी अभियान चलाते हुए टीम ने जनरल कोच पर नजर रखी। इसी दौरान धौलपुर के पास गुड्डू उर्फ जयकिशन को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इस पूरे अभियान के दौरान आगरा RPF की टीम ने भी एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया। दोनों जगह हुई कार्रवाई के बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच समन्वय से आरोपियों की धरपकड़ की गई।
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गिरफ्तार गुड्डू उर्फ जयकिशन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नासिक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब नासिक पुलिस उससे डकैती की वारदात, फरारी और अन्य संभावित साथियों को लेकर पूछताछ करेगी।चलती ट्रेन में RPF की इस कार्रवाई से रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और फरार आरोपियों की तलाश में सुरक्षा बलों की सतर्कता एक बार फिर सामने आई है।
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