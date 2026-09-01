मध्य प्रदेश: डिलीवरी बॉय हत्याकांड में पुलिस का एनकाउंटर! मुख्य आरोपी को लगी गोली; दूसरा गिरफ्तार, तीसरा फरार

ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में डिलीवरी बॉय विवेक मीणा की गोली मारकर हत्या के मामले में मंगलवार तड़के पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शंकरपुर स्टेडियम के पास हुई पुलिस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सौरभ यादव के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी राहुल किरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी लाला अग्रवाल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं।

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पुलिस के मुताबिक, विवेक मीणा हत्याकांड के आरोपी शहर से बाहर भागने की तैयारी में थे। सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी बाइक से तिघरा की ओर से पुरानी छावनी होते हुए शहर की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी धौलपुर और आगरा की तरफ भागने की फिराक में थे।सूचना मिलते ही पुलिस ने शंकरपुर स्टेडियम के पास नाकाबंदी कर दी। सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच बाइक सवार बदमाश पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस टीम ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की ओर से 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली मुख्य आरोपी सौरभ यादव के घुटने के नीचे पैर में लगी। गोली लगते ही सौरभ जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके साथी राहुल किरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया।घायल सौरभ यादव को तत्काल जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं फरार आरोपी लाला अग्रवाल की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों और आसपास के जंगलों में सर्चिंग कर रही हैं।गौरतलब है कि जनकगंज निवासी विवेक मीणा ऑनलाइन डिलीवरी बॉय था। 27 अगस्त की रात वह बहोड़ापुर के आनंद नगर में डिलीवरी देने के बाद मोमोज खाने के लिए रुका था। इसी दौरान बाइक से पहुंचे सौरभ यादव, राहुल किरार और लाला अग्रवाल का मोमोज के पैसे देने को लेकर ठेला संचालक से विवाद हो गया। विवेक ने बीच-बचाव करते हुए उन्हें टोका तो आरोपी भड़क गए। आरोप है कि सौरभ यादव ने विवेक के सिर में गोली मार दी और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।हत्याकांड का 51 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें वारदात कैद होने की बात सामने आई। विवेक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव था।ग्वालियर सीएसपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी सौरभ यादव घायल हुआ है, जबकि राहुल किरार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी लाला अग्रवाल की तलाश जारी है।