मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आदिवासियों की जमीन और पट्टों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही पर कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने सरकार से पूछा कि यदि जांच में दिए गए आंकड़े झूठे निकलते हैं, तो पीठ तथा शासन को भ्रमित करने वाले अधिकारियों पर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की शुरुआती जांच के दौरान 18,746 आदिवासी भूमिस्वामी या पट्टाधारी चिह्नित हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक मामले के भौतिक सत्यापन के लिए तीन महीने की अवधि मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी 2027 को तय की गई है।

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आदिवासियों की पट्टे वाली जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने और जमीन हड़पने के गंभीर मामले में दायर 'छोटेलाल आदिवासी बनाम मध्य प्रदेश शासन' याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने अदालत को सूचित किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। प्रारंभिक छानबीन के दौरान कुल 18,746 आदिवासी भूमिस्वामी अथवा पट्टाधारी चिह्नित किए गए हैं। राज्य सरकार ने हर मामले का गहन सत्यापन करने के लिए तीन महीने का समय मांगा, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी।सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेपकर्ता ने अदालत के समक्ष सही और सटीक तथ्य रखने के लिए आवेदन पेश किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेड़कर ने हस्तक्षेपकर्ता के इस आवेदन पर सहमति जताई। इसके बाद जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से सवाल किया कि यदि इन तथ्यों से सरकारी आंकड़े असत्य साबित हुए, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय मांगा है।मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने बताया कि श्योपुर के जिलाधिकारी ने एक दिन पहले ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था। अदालत ने इस प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर भी सुनवाई की। इसके साथ ही हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के साथ श्योपुर जिलाधिकारी द्वारा संजय कुमार की छवि को कथित रूप से धूमिल करने के प्रयासों पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जानी है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को यह रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी गई है।