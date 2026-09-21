फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior: 10 Children Fall Ill After Eating Poisonous Jatropha Fruit, 2 Admitted to ICU

ग्वालियर: ड्रायफ्रूट समझकर रतनजोत का फल खाने से 10 बच्चे बीमार, दो की हालत गंभीर, ICU में भर्ती

Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST
सार

सिरसौद गांव में खेत के किनारे लगे पौधे से रतनजोत का फल खाने के कारण 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है।

विज्ञापन
Gwalior: 10 Children Fall Ill After Eating Poisonous Jatropha Fruit, 2 Admitted to ICU
अस्पताल में भर्ती बच्चे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के मुरार ब्लॉक के सिरसौद गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रतनजोत का फल खाने के बाद 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चे भागवत कथा और भंडारे से लौट रहे थे। रास्ते में खेत के किनारे रतनजोत का पौधा देखकर बच्चों ने उसके फल को ड्रायफ्रूट समझ लिया और आपस में बांटकर खा लिया। घर पहुंचने के कुछ देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी।

विज्ञापन


परिजनों के मुताबिक बच्चों को अचानक पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद सभी बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल मुरार ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को जयारोग्य अस्पताल समूह के कमला राजा अस्पताल रैफर किया गया।
विज्ञापन


कमला राजा अस्पताल पहुंचने के बाद 8 बच्चों को पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें न्यू जेएएच के आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल में पूजा (11), आरती (9), दीक्षा (12), प्रवीण (10), दिव्या (8), सुमित (8), गौरव (5) और तनु (9) का इलाज चल रहा है। वहीं हरिओम (15) और सेजल (14) को गंभीर स्थिति के चलते आईसीयू में भर्ती किया गया है। गांव से तीन और बच्चों को अस्पताल लाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सागर: शराब दुकान देखते ही भड़के ग्रामीण, घुसे अंदर और हजारों बोतलें तोड़ डालीं; जमकर मचा हंगामा

वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ. घनश्याम दास के मुताबिक रतनजोत का फल जहरीला होता है। इसके सेवन से शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसके चलते उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। बच्चों के जहरीला फल खाने की सूचना मिलने के बाद प्रो. डॉ. घनश्याम दास कमला राजा अस्पताल पहुंचे और भर्ती बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को बच्चों के उपचार को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।


इधर बच्चों के परिजनों ने जिला अस्पताल मुरार की इमरजेंसी में उपचार को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जब वे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो प्राथमिक उपचार देने के बजाय सभी बच्चों को कमला राजा अस्पताल रैफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि बच्चों की हालत खराब थी, ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद रैफर किया जाता तो उन्हें तत्काल राहत मिल सकती थी। हालांकि इस आरोप पर जिला अस्पताल की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

घटना के बाद डॉक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनजान पेड़-पौधों के फल या बीज खाने से रोकें। किसी अज्ञात फल या बीज के सेवन के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द या अन्य परेशानी होने पर बिना देरी किए बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed