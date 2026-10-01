गुना: बिस्तर में घुसा सांप, दो बार डसने से सो रहे आठ साल के मासूम की मौत; परिजन यहां-वहां भटके पर बचा नहीं पाए

शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के बिजरौनी गांव में बुधवार रात एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। घर में सो रहे आठ वर्षीय बच्चे को जहरीले सांप ने दो बार डस लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे पहले बदरवास और फिर गुना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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