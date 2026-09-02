गुना: सेवानिवृत्त अधिकारी अमेरिका जा रहे थे, पीछे से बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाया; मकान में की चोरी

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गुना की पॉश सिसौदिया कॉलोनी में बदमाशों ने सेवानिवृत्त कार्यपालन इंजीनियर के बंद मकान को निशाना बनाया। जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी मंगलवार दोपहर बेटे से मिलने अमेरिका जाने के लिए भोपाल रवाना हुए थे। इसी दौरान मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात बदमाशों ने मकान के पिछले हिस्से से प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारी के हाथ-पैर बांध दिए और कमरों के ताले तोड़कर नकदी तथा आभूषण समेट लिए।