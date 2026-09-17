मुरैना में हादसा: खड़े रिक्शा से टकराई बेकाबू बाइक, एक ही परिवार के चार की मौत; दंपति और दो बच्चों की गई जान

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मुरैना जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-44 पर नूराबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक दंपती और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। हादसा जेके टायर फैक्ट्री के पास हुआ। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।