दर्दनाक हादसा: स्कूल से बंक कर तालाब में कमल तोड़ने गए 11 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत, इकलौता बेटा था

औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कालका माता मंदिर के पास स्थित छोटे तालाब में बच्चा कमल के फूल तोड़ने के लिए उतरा था। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के कारण वह डूब गया। मृतक कक्षा छठवीं का विद्यार्थी था और अपने माता-पिता की इकलौती संतान था।

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