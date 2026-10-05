सफाई कर्मचारियों की हड़ताल: आठ सूत्री मांगों को लेकर बैठे धरने पर, शहर में कचरा गाड़ियां नहीं पहुंचीं

शहर में सोमवार सुबह से सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उग्र आंदोलन और हड़ताल की शुरुआत कर दी है। वाल्मीकि सेना के बैनर तले चल रहे इस प्रदेश-स्तरीय आंदोलन के चलते नगर के समस्त सफाई कर्मचारियों ने सरकारी वाहनों को खड़ा कर दिया है और नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल के पहले दिन ही शहर की कॉलोनियों और गलियों में कचरा गाड़ियां न पहुंचने से सफाई व्यवस्था चरमरा गई, जिससे आम नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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