सियासत: भाजपा में खींचतान पर सिंघार ने कसा तंज- विधायक की मंत्री नहीं सुन रहीं, अफसर विधायक को कर रहे अनसुना

धार जिले की धरमपुरी तहसील की धामनोद नगर परिषद की कार्यप्रणाली सवालों में है। स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर के अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद क्षेत्र की राजनीति गरमा गई है। भाजपा विधायक ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए हैं, तो सीएमओ ने भी पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है।

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