धार में आबकारी विभाग व पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बाकानेर में 40 लाख की अवैध शराब जब्त, चालक और मालिक पर एफआईआर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धनखेड़ी फाटे पर पुलिस को एक आयशर वाहन संदिग्ध नजर आया। वाहन में सवार दो युवकों से शराब परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस वाहन और दोनों युवकों को बाकानेर चौकी ले गई।चौकी पर आयशर वाहन को खाली करवाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी संख्या में बीयर की पेटियां मिलीं। पुलिस ने वाहन से कुल 1230 पेटी/कार्टून बीयर जब्त की। पुलिस के अनुसार जब्त बीयर की कुल मात्रा 14,760 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 लाख 44 हजार 240 रुपये है। वहीं आयशर वाहन की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के अनुसार बाकानेर के धनखेड़ी फाटे पर कांग्रेस नेता रविंद्र पाटीदार सहित अन्य लोगों को एक आयशर वाहन संदिग्ध नजर आया था। सूचना मिलने पर बाकानेर चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वाहन के पिछले हिस्से पर लगी तिरपाल हटाकर जांच की तो अंदर बड़ी संख्या में बीयर की पेटियां रखी मिलीं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व और एसडीओपी दीपांशु के मार्गदर्शन में मनावर थाना प्रभारी राजेश यादव और बाकानेर चौकी प्रभारी मनोज पाटीदार की टीम ने कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार वाहन चालक योगेश पिता श्रवण योगी (22) निवासी बिल्लोद, थाना बेटमा को अवैध शराब का परिवहन करते पाया गया। मामले में वाहन मालिक राजेन्द्रसिंह पिता गणेशसिंह बैस, निवासी इंदौर को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने चालक योगेश योगी और वाहन मालिक के खिलाफ धारा 34(1) एवं 36 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।चौकी प्रभारी मनोज पाटीदार ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में बीयर कहां ले जाई जा रही थी और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस अवैध शराब के परिवहन से जुड़े नेटवर्क और सिंडिकेट की भी जानकारी जुटा रही है, ताकि मामले में शामिल अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जा सके। अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।