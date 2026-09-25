धार में हादसा: तीन दोस्तों की डूबने से मौत, प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में चले गए थे तीनों युवक

गणेश चतुर्दशी पर शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बदनावर में दर्दनाक हादसा हो गया। डोलची रोड स्थित पोखर में प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे तीन युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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