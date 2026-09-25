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धार में हादसा: तीन दोस्तों की डूबने से मौत, प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में चले गए थे तीनों युवक

Fri, 25 Sep 2026 09:42 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Fri, 25 Sep 2026 09:42 PM IST
सार

गणेश चतुर्दशी पर शुक्रवार को बदनावर के डोलची रोड स्थित पोखर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तीन युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान पवन राठौड़, राहुल प्रजापत और निहाल भांभी के रूप में हुई। तीनों अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। 

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Tragedy during Ganesh Visarjan: Three friends drownAccident at a pond; the three youths had
हादसे में तीन की मौत

विस्तार
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गणेश चतुर्दशी पर शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बदनावर में दर्दनाक हादसा हो गया। डोलची रोड स्थित पोखर में प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे तीन युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

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जानकारी के अनुसार पवन उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल राठौड़ (19), निवासी सुभाष मार्ग, राहुल पिता मुकेश प्रजापत (20), निवासी सरस्वती कॉलोनी-18 और निहाल पिता मुकेश भांभी, निवासी सरस्वती कॉलोनी अन्य दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पोखर पहुंचे थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों युवकों को पानी से बाहर निकाला और तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार सुरेश नागर भी सिविल अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
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हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार वाले और बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल परिसर में पहुंच गए। तहसीलदार सुरेश नागर भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।तीनों मृतक अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे।

 

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