शहडोल: बीएसएनएल की केबल सुधारने गड्ढे में उतरा मजदूर, नाली की दीवार गिरने से मौत, परिजनों ने किया चक्काजाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार रीवा निवासी रामसेवक सोंधिया को बीएसएनएल के कर्मचारी काम के लिए ब्यौहारी लेकर आए थे। अस्पताल के सामने केबल में खराबी आने पर सुधार कार्य के लिए गड्ढा खोदा गया था। रामसेवक गड्ढे में उतरकर लाइन सुधारने का काम कर रहा था। इसी दौरान गड्ढे के बगल में स्थित नाली की दीवार अचानक भरभराकर उसके ऊपर गिर गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद रामसेवक को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर रीवा चले गए। मंगलवार रात परिजनों ने कॉलेज चौराहे पर बैठकर करीब 45 मिनट तक विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन वहां से हट गए।परिजनों ने रामसेवक की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उसे कंपनी के काम के लिए घर से ले जाया गया था लेकिन बाद में उसकी मौत की जानकारी दी गई। परिजन मामले में कंपनी की भूमिका की जांच की मांग कर रहे हैं।ब्यौहारी पुलिस का कहना है कि घटना उनके थाना क्षेत्र में हुई है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।