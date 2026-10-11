धार क्राइम: यात्री बस से 20 लाख का पार्सल गायब होने से हड़कंप, 13.50 लाख नकद और सात किलो चांदी थी बैग में

जोबट से इंदौर जा रही निजी यात्री बस से करीब 20 लाख रुपये मूल्य का पार्सल गायब होने का मामला सामने आया है। पार्सल में 13 लाख 50 हजार रुपये नकद और करीब 6.50 लाख रुपये मूल्य की सात किलो कच्ची-पक्की चांदी रखी थी। व्यापारी योगेश ने यह पार्सल 3 अक्टूबर को बस के जरिए इंदौर भेजा था। इंदौर में पार्सल लेने पहुंचे व्यक्ति को बस में बैग नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत धार के नौगांव थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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