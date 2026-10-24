धार: एसडीएम कोर्ट परिसर में किसान को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, जमीन विवाद की शिकायत करने से थीं नाराज

जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम कंजरोटा में जमीन विवाद को लेकर किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। किसान बोन्दरलाल पिता नाथाजी सिर्वी ने आरोप लगाया कि 22 अक्तूबर को सरदारपुर एसडीएम कार्यालय परिसर में न्यायालय के बाहर करीब एक दर्जन महिलाओं ने उन्हें घेरकर चप्पलों से पीटा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं किसान के साथ चप्पलों से मारपीट करती दिखाई दे रही हैं।

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