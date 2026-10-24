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धार: एसडीएम कोर्ट परिसर में किसान को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, जमीन विवाद की शिकायत करने से थीं नाराज

Sat, 24 Oct 2026 05:07 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 05:07 PM IST
सार

धार जिले के सरदारपुर स्थित एसडीएम कार्यालय में जमीन विवाद को लेकर किसान बोन्दरलाल सिर्वी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। किसान का दावा है कि करीब एक दर्जन महिलाओं ने उन्हें चप्पलों से पीटा और धमकाया। उन्होंने 18 महिलाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। 

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Farmer beaten with slippers on SDM court premises; video emerges
महिलाएं पिटाई करते हुए

विस्तार
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जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम कंजरोटा में जमीन विवाद को लेकर किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। किसान बोन्दरलाल पिता नाथाजी सिर्वी ने आरोप लगाया कि 22 अक्तूबर को सरदारपुर एसडीएम कार्यालय परिसर में न्यायालय के बाहर करीब एक दर्जन महिलाओं ने उन्हें घेरकर चप्पलों से पीटा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं किसान के साथ चप्पलों से मारपीट करती दिखाई दे रही हैं।

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किसान के अनुसार, जमीन और रास्ते को लेकर एसडीएम न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 0151/अपील/2024-25 विचाराधीन था। 12 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। बोन्दरलाल का दावा है कि इसके बावजूद विरोधी पक्ष के लोग लगातार विवाद कर रहे हैं। किसान ने बताया कि 22 अक्तूबर को वे विवाद की शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान न्यायालय के बाहर महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की। मामले में उन्होंने सरदारपुर थाने में आवेदन देकर रामी पति कैलाश सहित 18 महिलाओं के खिलाफ शिकायत की है। सभी महिलाएं ग्राम कंजरोटा की निवासी बताई गई हैं। किसान ने पुलिस से संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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घटना के बाद पीड़ित किसान ने सरदारपुर थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई और एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में ग्राम कंजरोटा निवासी रामी बाई, लीलाबाई, रतिबाई, वरदीबाई, केसरबाई, तुलसाबाई, राधाबाई, रुखमाबाई, शांताबाई, गेंदीबाई, चंपाबाई, अनीता, कविता, संजूबाई, हीरी, हेमीबाई, गायत्रीबाई और गीताबाई के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। किसान ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

महिलाएं पिटाई करते हुए

महिलाएं पिटाई करते हुए

 

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