फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   Gwalior: Child Rights Commission raids madrasa; 22 children including seven girls rescued news

ग्वालियर: मदरसे पर बाल आयोग का छापा, सात बच्चियों समेत 22 बच्चे रेस्क्यू; रहने की व्यवस्था में मिलीं कमियां

Sat, 24 Oct 2026 02:20 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 02:20 PM IST
सार

ग्वालियर में एजी ऑफिस के पास स्थित मदरसा दारुल उल कुरान पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर 7 बच्चियों समेत 22 बच्चों को रेस्क्यू किया। अधिकारियों ने सुविधाओं में कमियों के आरोपों की जांच शुरू की है। अभिभावकों से भी संपर्क किया जा रहा है।

विज्ञापन
Gwalior: Child Rights Commission raids madrasa; 22 children including seven girls rescued news
सांकेतिक - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्वालियर शहर में एजी ऑफिस के पास स्थित मदरसा दारुल उल कुरान पर बाल आयोग, बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मदरसे में रह रहे 22 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 7 बच्चियां भी शामिल हैं। टीम ने बच्चों के रहने, पढ़ने और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।

विज्ञापन


बाल आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान मदरसे में बच्चों के रहने, पढ़ाई और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बच्चों को नियमों के अनुरूप नहीं रखा जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की विस्तृत जांच अभी जारी है।

विज्ञापन

छापे के दौरान ग्वालियर-चंबल अंचल के अलावा राजस्थान के कुछ बच्चे भी मदरसे में मिले। अधिकारियों ने बच्चों की जानकारी जुटाने के साथ उनके अभिभावकों से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चों को रेस्क्यू किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा और आगे की व्यवस्था को लेकर बाल कल्याण समिति आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं:  चेन्नई से लौटकर फिर जाने की फिराक में था राहुल, जबलपुर स्टेशन से दबोचा; ज्वेलर्स डकैती कांड का पर्दाफाश

वहीं, मदरसे से जुड़े लोगों ने कुछ व्यवस्थागत कमियां होने की बात स्वीकार की है। मदरसे के शिक्षक मोहम्मद साकिर ने कहा कि यदि कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा। उनका दावा है कि मदरसे में रह रहे सभी बच्चे अपने माता-पिता की सहमति से यहां आए थे और पढ़ाई कर रहे थे।

कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजनों में चिंता बढ़ गई। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे मदरसे में अच्छी तरह रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी मांगी।

बाल आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के मुताबिक, बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। मदरसे में बच्चों को किन परिस्थितियों में रखा जा रहा था और वहां नियमों का पालन हो रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

फिलहाल प्रशासन, बाल आयोग और बाल कल्याण समिति की टीम मामले की जांच में जुटी है। बच्चों से संबंधित दस्तावेज, अभिभावकों की सहमति और मदरसे में रहने की व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed