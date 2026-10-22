महू-नीमच मार्ग पर हादसा: तेज रफ्तार ट्रॉले की टक्कर से तीन मासूम छात्रों की मौत, इनमें दो सगे भाई शामिल

औद्योगिक नगरी पीथमपुर में गुरुवार दोपहर को एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में सेंट फ्रांसिस स्कूल के तीन मासूम छात्रों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम और शोक की लहर दौड़ गई है।

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