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कुक्षी तहसील के ग्राम बाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुए 45.20 लाख रुपये के गबन के मामले में पुलिस की जांच जारी है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी कैशियर हितेश निंगवाल ने बैंक की रकम निकालने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसने तीन बोलेरो वाहन खरीदे थे और उनकी मासिक किस्तें चुकाने के लिए बैंक के कैश से थोड़ी-थोड़ी रकम निकालता था। इसके अलावा बाजार के कुछ लोगों से लिए गए उधार को भी बैंक से निकाली गई रकम से चुकाने की बात सामने आई है। आरोपी का रिमांड 5 सितंबर को पूरा होने वाला है।